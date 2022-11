Tidligere ludoman hædres med pris for åbenhed

I 2019 - efter tre år med spil, løgne og ødelagte relationer - opsøgte han langt om længe hjælp.

- Jeg er gået glip af store dele af mit ungdomsliv, men jeg priser mig lykkelig over, at jeg fik stoppet mit misbrug i tide, og jeg fik den hjælp, jeg havde brug for. I dag er det blevet mit livsprojekt at hjælpe andre, som kæmper mod ludomani, siger han.

Siden 2019 har Marcus Mossalski Nielsen kæmpet for at sejre over ludomanien, men det er ikke kun hans egen, indre kamp, der er vigtig for ham.

- Da jeg spillede, havde jeg ikke nogen mening med mit liv, og da jeg blev spilfri, skulle jeg pludselig finde den mening. Jeg fandt ud af, at det gav mening for mig at hjælpe andre, der kæmper mod ludomani eller er pårørende, så det føles unaturligt ikke at gøre det, siger Marcus Mossalski Nielsen.