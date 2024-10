Ekspertgruppe: Sådan undgår vi drukneulykker

Antallet af drukneulykker i danske havne skal nedbringes.

Det er det klare mål for regeringen og et ekspertudvalg for havnesikkerhed, som efter en arbejdsperiode nu er klar med en række anbefalinger, der kan være medvirkende til, at færre omkommer efter at være faldet i havnebassiner.

Det skriver Transportministeriet onsdag i en pressemeddelelse.

- Hver eneste drukneulykke i en dansk havn er en tragedie. Det er derfor, vi har bedt nogle af de mest vidende aktører på området om at komme med anbefalinger til at få antallet af drukneulykker ned, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

- Jeg vil nu tage anbefalingerne med videre i regeringens arbejde. Udfordringen med drukneulykker løses ikke med et snuptag. Vi kan som borgere, kommuner og stat alle gøre noget, og det glæder jeg mig over, at anbefalingerne skaber opmærksomhed om.