Borgere frygter sne-kaos: - Det kan blive rigtig træls

En frisk cykeltur, en spadseretur ind til byen eller en tur i bil ud at handle. Alle tre ting kan om kort tid blive ganske besværlige for borgere i Skanderborg Kommune, hvis det har sneet. Kommunen vil nemlig spare en million krone om året på vintertjenesten. Til nogen undring for flere beboere i Skanderborg. - Jeg tænker ikke, det er en smart idé at spare penge på, for det er et problem, og det vil det blive ved med at være, siger Sara Engeldrum fra Skanderborg.

Sara Engeldrum mener ikke, det er et godt sted at spare.

Også Hanne Solskov Jensen fra Skanderborg mener, at det kan blive en temmelig besværlig vinter. - Vi kan jo ikke vide, om vi får en slem vinter som sidste år eller en mild vinter. Så det kan være, det går godt, men det kan også være, det bliver rigtig træls, siger Hanne Solskov Jensen, der bor i Skanderborg.

Hanne Solskov Jensen frygter, vinteren kan blive rigtig træls.

Ubehageligt sidste vinter Planen om at spare på vintertjenesten i Skanderborg Kommune kommer efter en vinter, hvor sne og snestorm mange steder i Østjylland skabte kaos med isglatte veje og trafikale problemer. Flere kommuner havde problemer med at få ryddet vejene, busserne havde i mange dage svært ved at komme frem, og på motorvej E45 skabte sneen en kø, hvor nogle borgere sad fast i omkring et døgn.

Vinteren i starten af 2024 skabte udfordringer mange steder i Østjylland.

Derfor undrer det også flere borgere i Skanderborg, at kommunen vælger at spare på netop det område. - Jeg synes, det var meget mangelfuldt på landevejene sidste vinter. Der lå store snebunker, og vi kørte i zigzag og rutsjede rundt. Det var ubehageligt. Jeg håber ikke, det skal være sådan igen i år, siger Henning Jørgensen.

Henning og Eva Jørgensen mener både, der er fordele og ulemper ved besparelsen.

Det er ikke kun den kommende vinter, flere borgere frygter - men også fremtidens vintre generelt. - Vores vejrsituationer bliver forværret, det ved vi. Så kan man ikke spare sådan et sted, desværre, siger Peter Gleerup Ellemann.

Peter Gleerup Ellemann frygter, det bliver mere besværligt at tage cyklen fremadrettet.

Frem med sneskovlen Når Skanderborg Kommune skal spare en million på vinterberedskabet, så får det konkrete konsekvenser på gader og veje. Fremover kan det eksempelvis være en god idé at have en sneskovl i bilen, hvis du skal parkere på en offentlig parkeringsplads. De bliver nemlig ikke ryddet i fremtiden. Et tiltag der ikke vækker begejstring ved de fleste på gaderne i Skanderborg. - Det er ikke smart. Der er en grund til, det er offentlige parkeringspladser. Så det er dumt at gøre. Det indskrænker rigtig mange mennesker og vil ikke give mening på sigt, siger Sara Engeldrum. - Skal vi civile mennesker så til at rydde selv? Det holder ikke, synes jeg, siger Peter Gleerup Ellemann. Henning Jørgensen mener dog fint, at borgerne kan medbringe sneskovlen. - Det, synes jeg, er i orden. Hvis man bor i Norge, skal man også selv sørge for det. Det kan man også her, siger han.

Ingen gåtur på stien En cykeltur eller gåtur i snevejret i weekenden kan også blive et no go. Stierne bliver nemlig ikke ryddet for sne lørdage, søndage og på helligdage Heller ikke det tiltag får medvind på cykelstien i Skanderborg. - Det, tænker jeg, er meget forfærdeligt. Det er et forkert sted at spare, siger Peter Gleerup Ellemann, mens han står med sin cykel. Men det er ikke kun fritiden, der er i fare, mener nogle af beboerne. - Der bliver vi nogle, der får svært ved at komme på arbejde, for vi er jo altså nogen, der arbejder i weekender, om aftenen og natten siger Hanne Solskov Jensen, der arbejder i plejesektoren. Sara Engeldrum frygter for, hvad det kan betyde for borgernes sundhed. - Det giver jo ikke mening at lade være med at rydde fortove og cykelstier, for så kommer folk ikke udenfor, og det er vigtigt at få frisk luft. Så det er en dum idé, siger hun.

Der kom voldsomme snemængder i de første måneder af 2024.