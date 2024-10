Kæmpe rokade efter borgmester-exit - se hele puslespillet her

Borgmester Jacob Bundsgaards (S) forestående afgang i Aarhus udløser en større rokade.

Det viser dagsordenen for det kommende møde i Magistraten.

For ud over at Bundsgaard træder ud af byrådet og borgmesterkontoret, og Anders Winnerskjold tager over for ham, er det planlagt, at alle disse ændringer for de socialdemokratiske byrådspolitikere skal ske:

Anette Poulsen bliver rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i stedet for Anders Winnerskjold.

Anette Poulsen bliver som rådmand medlem af Aarhus Erhvervskontaktudvalg i stedet for Anders Winnerskjold.

Eva Borchorst Mejnertz bliver medlem af børne- og ungeudvalget (tvangsforanstaltninger mv.) i stedet for Anette Poulsen, og det anbefales, at hun bliver forkvinde.

Eva Borchorst Mejnertz bliver 1. viceborgmester i stedet for Anette Poulsen.

Eva Borchorst Mejnertz bliver medlem af Udvalget til Besættelse af Udvalg mv. i stedet for Anette Poulsen.

Lone Hindø bliver medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget i stedet for Anette Poulsen.

Steen Bording Andersen bliver medlem af Børn- og Ungeudvalget i stedet for Aase Pedersen.

Jesper Kjeldsen bliver menigt medlem af Magistraten i stedet for Lone Hindø.

Lone Hindø bliver medlem af Aarhus Vands bestyrelse i stedet for Jesper Kjeldsen.

Aase Pedersen bliver medlem af Kulturudvalget i stedet for Jesper Kjeldsen.

Aase Pedersen bliver 2. suppleant til børne- og ungeudvalget (tvangsforanstaltninger mv.) i stedet for Eva Borchorst Mejnertz.

Steffen Wich bliver medlem af bestyrelsen for Kredsløb i stedet for Eva Borchorst Mejnertz.

Det er på det kommende byrådsmøde den 6. november, at Jacob Bundsgaard formelt træder tilbage, og Anders Winnerskjold tager over som borgmester.