By vil være julemekka: Men hvordan skal julestemningen finansieres?

Nu er der flere glædelige nyheder til de juleglade borgere, efter en række partier i Aarhus Byråd har stillet et forslag om at gøre Aarhus til "Danmarks førende juleby".

Der var julelys i øjenene på mange aarhusianere, da de fredag fandt ud af, at på trods af økonomiske vanskeligheder i Strøgforeningen, så kommer stjernehimlen alligevel til at lyse over Strøget i Aarhus til december.

Detailhandlen har nemlig brug for en hjælpende hånd, mener partierne, og en opgradering af julestemningen i Aarhus vil bidrage til, at byen bliver en turistmagnet.

Foruden den omdiskuterede stjernehimmel, skal events og julemarkeder være med til at skabe rammerne for et dansk "julemekka".

Det er nemlig dine skattekroner, der kan ende med at betale for gildet.

- Det lyder festligt, så selve idéen kan man ikke være imod. Det vil vi gerne være med til at afsøge, men det koster nogle penge, så jeg vil gerne høre partierne, hvor mange penge de tænker, der skal tages fra vores allesammens skattekroner, siger Jesper Kjeldsen, ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus til TV2 Østjylland.

Det kommer bare til at koste nogle penge, og de skal blandt andet komme fra kommunekassen, fortæller formand for Venstre i Aarhus, Gert Bjerregaard, til TV2 Østjylland.

- Om det skal koste en, to eller tre millioner, må vi se på. Vi har en eventpulje, og der kunne vi passende tage nogle af pengene fra. Om der skal nye penge til, må vi drøfte i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2025, siger Gert Bjerregaard (V).

Hvorfor er det her en opgave for kommunen?

- Vi skal som kommune være med til at understøtte og hjælpe, og vi forestiller os, at detailhandlen og erhvervslivet skal være med til at løfte her. Det er noget, vi kan samle os om lokalt, men måske borgere fra nabolande også vil valfarte hertil, siger Gert Bjerregaard.

Og forslaget bliver modtaget med stor glæde af direktør i Aarhus City Forening, Claus Bech.

- Man kan bare se på stjernehimlen, at det har tændt noget i aarhusianerne. Julen betyder utroligt meget, så jeg kan kun se positive ting i det her, og at det er en fordel for forretningslivet, fordi der vil komme flere mennesker til byen, siger direktøren til TV2 Østjylland.

Stjernehimlen skal indgå som del i julestemningen i Aarhus, og selvom Anders Winnerskjold i sidste uge lovede, at julelysene skulle op, var det altså NRGi og andre virksomheder, der endte med at betale for lysene.