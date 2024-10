Mekanikere står i kø for at lære nyt om fremtidens bil

I november 2022 blev et nyt mobilitetscenter til 15 millioner kroner indviet, og siden da er interessen for at blive elbilmekaniker kun vokset. Sidste år havde centret 89 kursister, men i år forventes det tal at nå op på 500.

For mange mekanikere, som Rasmus Jonassen Hvidkjær, der har arbejdet med traditionelle biler i over femten år, er overgangen til elbiler både udfordrende og spændende.

- Man skal virkelig vænne sig til at tænke i nogle helt andre baner, når man går ind og reparerer på de her biler, fortæller Rasmus Jonassen Hvidkjær, Autoværkstedsindehaver og kursist Tradium Randers. Han beskriver det som en angstprovokerende oplevelse i starten, men takket være kurserne føler han sig nu godt rustet til at tage udfordringen op.

Må udvide igen

Tradium Randers forventer at øge deltagerantallet med yderligere 25 procent næste år, og den stigende efterspørgsel kan betyde endnu en udvidelse af faciliteterne.

- Det er jo helt fantastisk. Det er jo derfor, vi har bygget hallen. Det er netop for at kunne servicere makanikerne og foretningerne rundt omkring i vores naturlige opland. Efterhånden har vi flere elever, der kommer fra Sjælland end her fra lokalområdet af. Det er vi dybt taknemmelige over, at de vil tage helt til Randers for at kunne få sig en mekanikeruddannelse, og det er også noget af det, vi kigger ind i lige i øjeblikket, hvordan vi skal håndtere den vækst, fordi det kræver selvfølgelig værksteder.

En ny type af kursister

Men udviklingen kan også være med til at mane nogle af de traditionelle fordomme om mekanikerfaget til jorden, og tiltrække en ny skare af kursister til faget.

- Fordommene om at man blev beskidt og fik beskidte fingre og skulle ud at skifte komponenter, er måske blevet lidt mindre, fordi der nu kan findes grene i den her branche, hvor man sidder mere med en computer og laver rigtig meget IT, siger Marius Gardum, underviser Tradium Randers.