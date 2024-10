Pludselig lukkede dørene: Toget kørte afsted med Mabelles lille søn

Efter flere stop uden billet - og i frygten for at møde en kontrollør - ulmede desperationen i Mabelle Mabelle, hun snakkede med en anden passager om situationen.

Til en afveksling havde hun besluttet at tage letbanen i stedet for bilen, men da hun forsøgte at checke, startede hendes værste mareridt. Rejsekortet meldte fejl gentagende gange, så da letbanen skulle til at køre, besluttede hun derfor at hoppe på letbanen og bruge DSB's app til at checke ind i stedet.

En tur med letbanen udviklede sig forleden dramatisk for en ung mor, da toget pludselig kørte videre med hendes blot otte måneder gamle søn, mens hun selv stod på perronen og febrilsk forsøgte at checke ind med sit rejsekort.

Derfor regnede de to kvinder også med, at denne dag ville blive ret meget som de fleste andre i barselsboblen.

Kort efter kom letbanen trillende ind på stationen, og de to kvinder lagde an til at indtage letbanens midterste sektion med plads til barnevogne. Optaget af snakken, de havde kørende, rullede de deres klapvogne ind i letbanen, hvor der allerede stod en barnevogn med en lille dreng - og uden en voksen ved den.

Her oplevede hun dog, at letbanen holdt stille i flere minutter. Derfor tog hun beslutningen om, på trods af sin frygt, men med visheden om, at der var en anden passager, der var klar over situationen, at det godt ville kunne lade sig gøre.

- Jeg er ikke vant til at tage letbanen, så jeg fortalte den anden passager, at jeg havde problemer, og hun foreslog, at jeg kunne prøve at checke ind igen ved næste stop.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik i panik. Jeg tænkte ikke over noget som helst, men løb bare ud på vejen og stoppede en bil. Min søn, Mateo, var alene i letbanen. Jeg rystede og kunne næsten ikke trække vejret, fortæller Mabelle Mabelle til TV2 Østjylland her nogle dage efter, da chokket har lagt sig.

I Mabelles hektiske og befippede tilstand lykkedes det hende alligevel at få fortalt bilisten, at hun skal sættes af på Østbanetorvet, som er to letbanestop længere fremme, for at forsøge at indhente letbanen.

- Jeg var bange for, at Mateo var helt alene og ville havne på endestationen. Det føltes som om, jeg aldrig ville komme til at se ham igen.