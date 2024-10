Krebs om tab af god ven: - Han var større end systemet

- Vi vidste godt, hvor det bar henad med ham. Han arrangerede jo selv sin farvel-fest, så vi fik heldigvis lov til at sige farvel til ham. Musikeren Poul Krebs sidder i sit private studie i det nordlige Aarhus og mindes en god ven, der ikke er her længere. Kulturmanden Jens Folmer Petersen døde forleden i en alder af blot 67 år efter kort tids sygdom, og siden er han blevet mindet med flotte, rosende ord. Således også fra Poul Krebs, der kendte ham i mange år. Han beskriver vennens dødsfald som et tab, der vokser i én, fordi det over tid går op for én, hvor meget han egentlig stod for. - Både som ven, som iværksætter og som en stor tænker og en person, som på alle måder var større end systemet. Jeg tror, det var hans store udfordring, mens han var festugechef, at systemet var ved at blive sprængt en gang imellem, fordi han havde så store ideer og så vilde visioner, siger Poul Krebs til TV2 Østjylland. Jens Folmer Jepsen var chef for den aarhusianske festuge fra 2006 til 2015.

Byen har mistet en stor tænker og én, der ville byen mere end de fleste Poul Krebs, musiker, Risskov

- Han havde en tro på at kunne gøre byen bedre hele tiden, og han beviste det om nogen. Byen har mistet en stor tænker og én, der ville byen mere end de fleste. Og så var han så meget større end byen på samme vis, lyder det fra Poul Krebs, der også mindes adskillige frokostmøder rundt omkring, hvor de to "kastede ideer" i hovederne på hinanden. Poul Krebs fortæller desuden, at Jens Folmer Jepsen kort før sin død bad sin søster om at give Krebs en vigtig besked. - Hun sagde, at Folmer gerne ville have mig til at synge 'Duerne Flyver' til hans begravelse. Og jeg vidste det bare. Han kunne finde én eller anden sang, som bare var, åh shit, den er svær, og det er bare hårdt, det der. Men sådan er det bare, og sådan var det med ham, ikke? Altså, han formåede sgu ligesom at sende os alle sammen på totalt dybt vand, fordi han syntes, at det var der, det helt enestående opstod. Sagen 'Duerne Flyver' er lavet til filmen 'Jeg er sgu min egen' fra 1967. Teksten er skrevet af Klaus Rifbjerg og musikken af Bent Fabricius-Bjerre. Den er blandt andre genindspillet af Grethe og Jørgen Ingemann, og den er med i Danmarks Kulturkanon som én af 12 evergreens.

Jens Folmer Jepsen Jens Folmer Jepsen blev født i Åbyhøj, hvor han også boede indtil sin død 25. oktober 2024 i en alder af 67 år.

Han var gift med tv-vært og forfatter Anne Hjernøe, som han fik tre børn med.

Han var forfatter, filminstruktør, radiovært og chef for Aarhus Festuge fra 2006 til 2015.

Han har skrevet og instrueret tv-serier som 'Kongeriget' og 'Mit liv som Bent'.

Dertil har Jens Folmer Jepsen lavet tekster til revy og teater, og han har instrueret en film om sangskriveren C.V. Jørgensen og forfatteren Klaus Rifbjerg.

I 2020 debuterede han som romanforfatter med bogen "Leroy og Lise", og så har han skrevet en portrætbog om den afdøde musiker Povl Dissing. arrow-down

Borgmestre-ord Dødsfaldet har også fået snart forhenværende Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard til tasterne. - Folmer havde ikke brug for at vende hjem til Aarhus, for han forlod den aldrig, uden at byen sad i hans sjæl og i hans hjerte. Som festugedirektør, som indfødt aarhusianer eller blot som Folmer besad han hele livet en glødende passion for byen, byens liv og udvikling, lyder det fra Bundsgaard i pressemeddelelse. Hans efterfølger i borgmesterstolen, Anders Winnerskjold, skriver på Facebook, at Jens Folmer Jepsen har betydet utroligt meget for byens kulturliv. - Både som sangskriver af 'Hjem til Århus', som vellidt og dygtig festugedirektør, radiovært og meget andet. Folmer og jeg har kendt hinanden gennem mange år og har boet i samme bydel. Jeg vil huske Folmer som værende utrolig venlig og altid havende et smil på læben, skriver Anders Winnerskjold. I Ekstra Bladet skriver klummeskribent Mads Kastrup, der kendte manden personligt, at egentlig burde hele Aarhus stoppe op, holde ind til siden og stå stille i et minut for at mindes Jens Folmer Jepsen.