AGF straffes med bøde på 200.000 kroner

En kvinde fra Randers er idømt en bøde på 25.000 kroner for at have delt navn og billede af den sigtede i Korsør-sagen, mens der stadig var navneforbud.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Kvinden delte et opslag på Facebook med den sigtedes navn og billede.

I Korsør-sagen blev Philip Patrick Westh i juni i år idømt lovens strengeste straf, livstid, for blandt andet drabet på Emilie Meng og for at have bortført og voldtaget en 13-årig avispige i Kirkerup.

Han har anket dommen til landsretten, da han vil have en tidsbegrænset straf.