Her er straffen: 21-årig kørte med betjent hængende ud ad bilen

En 21-årig mand er onsdag formiddag ved Retten i Aarhus blevet idømt en straf på to års fængsel for blandt andet forsøg på hjemmerøveri og for at have udsat en betjent for fare.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Om aftenen onsdag 22. maj i år blev manden standset af en patrulje på Jernaldervej i Hasle, da man mistænkte, at han kort forinden havde været involveret i et trafikuheld, som han var flygtet fra.

Da en betjent på et tidspunkt stak en arm ind i mandens bil for at få åbnet bildøren, rullede den 21-årige mand vinduet op, så betjentens arm sad fast i vinduet, hvorefter manden accelererede kraftigt over i modsatte vejbane og kørte fra stedet med betjenten hængende fra bilruden over en strækning på op imod 20 meter.

Manden blev kort efter anholdt på en adresse i Tilst, og dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Der har han siddet siden.

Smadrede hoveddør og stak med kniv

Før den episode begik han et groft overfald på en jævnaldrende mand. Det skete også i Tilst.

Sammen med en kammerat mødte den 21-årige op på en adresse, hvor de smadrede hoveddøren. I lejligheden truede de en mand med en kniv.

Kort efter ankom to af denne mands familiemedlemmer til lejligheden, og én af dem blev stukket flere gange med kniven.

Den 21-årige modtog dommen og valgte altså ikke at kære kendelsen til landsretten.

- Jeg er tilfreds med, at retten har idømt manden to års fængsel, hvilket understreger alvoren af de forbrydelser, han har begået, siger anklagerfuldmægtig Morten Lassen fra Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.