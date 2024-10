Skoledreng hev kniv frem ved busstoppested

Lederen på Molsskolen i Knebel, Syddjurs Kommune, har udsendt en besked på Aula, hvor han fortæller om en episode, der udspillede sig onsdag eftermiddag.

Her mødtes to drenge ved et busstoppested nær skolen, og den ene dreng viste den anden, at han havde medbragt en camouflagekniv.

Skoleleder Claus Olesen skriver videre, at ingen er kommet til skade, men at det naturligvis er "helt uacceptabelt, at børn og unge medbringer våben som knive, pumpguns, nerfguns, softguns, attrap-knive og fiskeknive."

TV2 Østjylland har spurgt Claus Olesen, om han vil fortælle mere om episoden og håndteringen af den, men han ønsker ikke at sige mere, end hvad der står i Aula-beskeden.

- Sagen er håndteret i SSP-regi (samarbejde mellem socialforvaltning, skole og politi, red.), forældrene og de relevante myndigheder i Syddjurs Kommune, siger Claus Olesen.

Østjyllands Politi bekræfter at kende til episoden, men af hensyn til drengens unge alder og sagens karakter vil det ikke fortælle mere om sagen.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra Per Viggo Larsen, der er chef for Børn og læring i kommunen.