Asker fik en blodprop: - Det vil altid være en vigtig periode i vores liv

Line Brandt Pedersen har som veninde stået på sidelinjen og fulgt familiens forløb, så da hun besluttede sig for at starte et børneløb i Silkeborg, var hun ikke i tvivl om, at indtjeningen skulle gå til lige netop patienterne på neurocenteret.

Løbsarrangøren Line Brandt Pedersen er mor til tvillinger, og det samme er hendes gode veninde Lis-Ann Jensen, men for Lis-Ann blev de første år med to børn langt fra, som hun havde forestillet sig.

For en pengeindsprøjtning som denne skal - udover at støtte afdelingens hospitalsklovne - gøre drømmen om en spritny legeplads til virkelighed.

En afdeling, der står for at genoptræne børn og unge under 23 år, som har alvorlige hjerneskader.

- Det er noget, alle forældre bliver rørt over og kan sætte sig ind i, så at man kan være med til at gøre en forskel, samtidig med at man også har en sjov dag til et børneløb, det tænker jeg, de fleste vil bakke op om, siger Line Brandt Pedersen til TV2 Østjylland.

Og hun fik ret.

I alt deltog 1100 børn og voksne løb med. Et startnummer kostede 70 kroner, og med salget fra diverse boder nåede det indsamlede beløb op på over 100.000 kroner.

Asker har det godt i dag

I dag har den nu tre-årige Asker det godt, og sammen med sin mor var han med til den festlige overrækkelse af de penge, som både de selv og mange andre børnefamilier havde indsamlet.

Besøget var samtidig et vigtigt gensyn for Lis-Ann Jensen, som havde brug for at sige en særlig tak til personalet.

- Afdelingen har stadig en speciel plads i mit hjerte, og det vil altid være en vigtig periode i vores liv, siger hun, imens Asker sidder ved siden af og drikker saftevand.

Gensynsglæden hos personalet var lige så stor, og med donationen smilede oversygeplejerske Lerke Wahlgreen stort over, at de nu kunne give fremtidige børn som Asker mere leg og liv ind i opholdet på centeret.

Pengene skal nemlig bruges på en ny legeplads, der forhåbentlig står klar i løbet af 2025.

- Donationen betyder helt vildt meget. Hele vores økonomi går til personale, så vi har ikke råd til de sjove ting, der skaber fællesskab og leg, som en legeplads jo gør. Samtidig betyder det, at vi kan lave træning på en sjovere måde, end det vi gør nu, forklarer oversygeplejersken til TV2 Østjylland.