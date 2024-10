Koster hende en bøde: Kvinde brød loven i Korsør-sagen

En 49-årig kvinde fra Randers er onsdag blevet idømt en bøde på 25.000 kroner for at have delt både navn og billede af Korsør-manden, Philip Patrick Westh. 17. april 2024 klokken 20.30 lavede den 49-årige kvinde et opslag på Facebook, hvor hun delte mandens navn og billede. På det tidspunkt, var der stadig navneforbud i sagen, som var nedlagt af Retten i Næstved. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Philip Patrick Westh blev i juni 2024 idømt lovens strengeste staf, livstid, for blandt andet drabet på Emilie Meng i Korsør og for at have bortført og voldtaget en 13-årig avispige i Kirkerup.

Politiinspektør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Rune Nilsson hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi holdte doorstep pressemøde om politiets efterforskning mod Philip Patrick Westh, onsdag den 26. april 2023..

Slettede opslaget Den 49-årige kvinde slettede senere sit opslag, og har forklaret, at hun gjorde det, da hun fandt ud af, at det var ulovligt at dele navnet og billedet. Alligevel fandt Retten i Randers det bevist, at kvinden havde lavet opslaget, mens navneforbuddet var aktuelt, og delingen var derfor strafbar. - Rettens afgørelse viser med al tydelighed, at det naturligvis er strafbart at overtræde et navneforbud i en verserende sag, siger anklagerfuldmægtig Simon Frier fra Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. - Det er ikke uden grund, når der bliver nedlagt et navneforbud i en straffesag, og derfor er jeg naturligvis også tilfreds med, at kvinden nu også er blevet idømt en bøde for at have overtrådt navneforbuddet i den konkrete sag fra Kirkerup.

Sagen fik stor mediebevågenhed, da retssagen kørte. Her ses forsvarsadvokat Karina Skou efter domsafsigelsen.