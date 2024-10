Voldsmand låste sig selv inde på toilettet

Østjyllands Politi har anholdt en 32-årig mand og sigtet ham for flere tilfælde af vold begået i en periode fra 8. september til 30. oktober.

Den seneste hændelse er fra onsdag klokken 21.36.

Her blev der ringet til politiet med beskeden om, at manden havde slået en anden mand i hovedet på en restaurant på Telefontorvet i Aarhus, hvorefter han først låste sig inde på restaurantens toilet og derefter stak af.

Senere på aftenen blev den 32-årige mand genkendt af en patrulje og taget med til politigården, hvor han blev anbragt i detentionen.

Kræves varetægtsfængslet

Ifølge Østjyllands Politi havde selvsamme mand tidligere på dagen været voldsom over for to andre personer et andet sted i byen.

- I alt er manden derfor sigtet for tre tilfælde af vold, fire tilfælde af vold mod nogen i offentlig tjeneste og for i ét tilfælde at have angrebet en person i offentlig tjeneste med en mobiltelefon, skriver politiet i sin døgnrapport.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag eftermiddag, hvor Anklagemyndigheden vil have ham fængslet.