Gigant varslede massefyringer: De fleste job forsvinder i Randers

Tidligere på måneden varslede kødproducenten Danish Crown, at den måtte nedlægge 500 stillinger.

Nu har slagterikoncernen fået et overblik over, hvordan fyringerne er fordelt over dens 11 afdelinger i landet, oplyser pressechef Jens Hansen.

- To ud af tre afskedigelser er sket på vores hovedkontor i Randers. De resterende er bredt fordelt ud over de 10 andre lokaliteter, siger han.

Danish Crown har et slagteri i Herning, hvor der er sket enkelte fyringer. De nedlagte stillinger er alle funktionæransatte, som kødproducenten hele tiden har lagt op til. Der er derfor ikke slagterimedarbejdere blandt de afskedigede.

Befinder sig i en krise

Det er en presset økonomi på grund af færre slagtegrise og for høje omkostninger, der har fået koncernen til at nedlægge stillingerne, så den kan komme på fode igen, skrev Danish Crown i en pressemeddelelse 11. oktober.

- Danish Crown befinder sig midt i en krise, og vi står over for gennemgribende forandringer. Vores omkostninger er ganske simpelt alt for høje i forhold til vores indtjening. Det siger sig selv, at det er vi forpligtet til at handle på, sagde administrerende direktør Niels Duedahl i pressemeddelelsen.