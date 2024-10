Stjålne stole fundet - nu bliver de mærket for evigt

Torsdag morgen drog Karoline Eike sammen med en ven i en varevogn med trailer bagpå til politigården i Randers.

Her ventede hende nemlig 49 stole, som har været på - ja, lad os bare sige - afveje.

De 49 stole blev nemlig stjålet fra Karoline Eikes mølle for snart en uge siden.

Egå Mølle, som hun købte tilbage i juli og siden har renoveret for at gøre den til et sted for selskaber og lokale arrangementer. Stolene, dem har hun sammen med en veninde brugt timevis på at samle.

Og så, ligesom hun var klar til åbent hus, blev de altså stjålet. Ovenikøbet af én af hendes tidligere ansatte. Det er derfor, hun torsdag måtte til politiet i Randers.

- Jamen, jeg er forbløffet ud over alle grænser. Politiet har fået alle stolene tilbage, efter de ellers var blevet solgt til forskellige private købere via online platforme.

Skuffelse i glæden

Så mest af alt er det en glad mølleejer, der nu har fået sine stole hjem.

- Jeg er helt boblende glad. Jeg synes, det er så fantastisk! siger Karoline Eike til TV2 Østjylland.

Det var en stor beslutning og svært at finde de helt rigtige stole til den gamle mølle, der har stået mellem Egå og Hjortshøj omgivet af marker siden 1918.

Så stolene skulle passe ind i det træbeklædte indre og ydre og tilmed være gode at sidde på.

Nu har Karoline Eike besluttet, at alle stolene skal brændemærkes med et logo, hun får designet.

- Der kommer til at stå "Møllens genfundne stole" på alle stolene.

Så er jeg forhåbentlig sikker på, at der ikke er nogen, der løber med dem igen. For i glæden er der også en skuffelse over, at et menneske, hun har haft ansat, kan gøre sådan noget.

Og så er hun irriteret over den tid, hun har brugt på det.

Karoline Eike har heldigvis - som mange andre i hendes generation - spillet Tetris som barn, men 49 stole var alligevel en større udfordring at bakse ind i traileren, og hun måtte derfor køre to gange fra Egå til Randers for at få alle stolene hjem.