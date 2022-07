Drabssag: Plejehjems-ansatte skulle gå to og to

Har du oplysninger i sagen? Så kontakt journalist Mads Otte på MAOT@tv2oj.dk.



Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup øgede sikkerheden omkring de ældre og medicinhåndteringen markant, da en sag om muligt drab og drabsforsøg med medicin begyndte at rulle.

Det viser brudstykker af den dokumentation, der ligger hos Randers Kommune i sagen, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Centerleder på Plejecenter Tirsdalen, Susanne Tvede, har hidtil ikke ønsket at svare på spørgsmål i sagen, men sætter nu for første gang – kortfattet - ord på dagene i foråret, hvor en ældre beboer døde på mistænkelig vis, og hvor tre andre ældre blev indlagt flere gange.

- Jeg kan bare sige, det var hårdt. Det var hårdt for personalet. Og det har været en lang proces, siger Susanne Tvede til TV2 ØSTJYLLAND.

To og to i medicinrummet

Susanne Tvede ønsker ikke at udtale sig yderligere og henviser til Thomas Krarup, der er direktør på omsorgsområdet i Randers Kommune. Han meddeler, at han ikke ønsker at kommentere sagen af respekt for den verserende politiefterforskning.

Ifølge dokumenterne, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, bryder sagen internt ud i lys lue den 3. marts. Det sker få dage efter, fire beboere var blevet indlagt på kort tid med lignende symptomer. Og det er samme dag, to af de fire beboere på usædvanlig vis bliver genindlagt.

Her varsler Østjyllands Politi over for Randers Kommune efterforskning, efter Regionshospitalet Randers har sendt en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som efterfølgende har anmeldt plejehjemmet.