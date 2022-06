Bryder grædende sammen: Anholdt i plejehjemssagen skal blive i fængsel

Fire ugers fængsel mere. Det er status for den midaldrende kvinde, der er sigtet i den mystiske plejehjemssag fra Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup.

Dommeren valgte altså at forlænge varetægtsfængslingen af den anholdte frem til den 6. juli.

- Betingelserne for at forlænge fængslingen er stadig til stede, også på baggrund af de oplysninger, der er fremkommet i dag. Og der er begrundet mistanke om, at den sigtede vil påvirke efterforskningen og fjerne spor, hvis hun løslades, lød det fra dommeren Kristina Skovbo Hauerslev.

Fik afvist knus

Kvindens forsvarer meddelte, at kendelsen påkæres til Landsretten, og han ønsker derfor kvinden løsladt.

Forlængelsen af varetægtsfængslingen modtog kvinden ved at vende sig væk fra tilhørerpladserne og bryde grædende sammen.



Herefter spurgte hun om lov til at give et familiemedlem, der var til stede på tilhørspladserne, et knus, men det blev dog afvist af fængselsbetjentene.