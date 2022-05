Anklager i plejehjemssag: Sådan forgiftede kvinden de ældre

Politiet holder kortene tæt

Den sigtede kvinde er omfattet af et navneforbud. Derfor er det ikke tilladt at offentliggøre hverken navn, præcis alder eller hendes stilling på plejehjemmet.



Det var også først fredag, at politiet løftede sløret for nogle af detaljerne, der var kommet frem under grundlovsforhøret 15. marts.

- Vi har brug for ro i forhold til efterforskningen, og selvom jeg har forståelse for den store interesse fra offentligheden, så ønsker vi af hensyn til den omfattende efterforskning og de lukkede døre i grundlovsforhøret, samt efterfølgende retsmøder, ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen på nuværende tidspunkt, siger lederen af efterforskningen, Brian Voss Olsen, i forbindelse med afsløringen af sigtelserne mod den anholdte kvinde.