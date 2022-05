Retsmediciner: Stof fundet i Henriks mor kan være farligt for ældre

Den tidligere retsmediciner Jørgen Lange Thomsen kender godt de stoffer, der hører til gruppen benzodiazepin. Han vurderer, at det er sjældent, stofferne bliver brugt i kriminelle sammenhænge, hvis en gerningsperson eksempelvis vil gøre stor skade på et offer.



Det vil, ifølge hans erfaringer som retsmediciner, for eksempel også være svært at bevise, at en person har forsøgt at slå et andet menneske ihjel udelukkende med benzodiazepiner. Hvis altså ikke ofret var meget syg i forvejen, påpeger han.



Anholdt og varetægtsfængslet

Onsdag den 27. april kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at en person med tilknytning til Plejecenter Tirsdalen den 14. marts var blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Det var samme dag, Henrik Madsens mor blev indlagt med forgiftning for tredje gang.

Politisagen føres for dobbeltlukkede døre, og derfor kan hverken politiet, kommunen eller Styrelsen for Patientsikkerhed fortælle, hvad sagen handler om, eller hvad den varetægtsfængslede er sigtet for.

Via en orientering til byrådspolitikerne i Randers Kommune, som flere byrådsmedlemmer har bekræftet indholdet af over for TV2 ØSTJYLLAND, er det dog kommet frem, at sagen handler om 'mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald', og at det er en medarbejder, der er anholdt.

Netop den oplysning kom som et chok for Henrik Madsen, der siden ikke har kunnet slippe tanken om, hvorvidt hans mor og andre har været udsat for noget kriminelt - og ikke fejl.