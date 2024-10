Fra rockstjerne til træt leder: De dårlige sager har hobet sig op

Virkeligheden har indhentet den borgmester, som kort efter sin tiltrædelse i 2013 kunne sejle ned gennem Universitetsparken som en rockstjerne under den årlige kapsejlads på Aarhus Universitet, og blive tiljublet af de flere tusinde studerende, der deltog i festlighederne. Sådan lyder det fra Jan Schouby, der blev chefredaktør på Aarhus Stifstidende samme år som borgmester Jacob Bundsgaard, der onsdag har meddelt, at han trækker sig som borgmester i Aarhus. - På det tidspunkt i 2013 fremstod han som en mand, der kunne blive siddende ligeså længe, han havde lyst til. I dag, 11 år senere, har virkeligheden indhentet ham, og han fremstår nærmere træt og slidt, lyder det fra chefredaktøren. - Det er selvfølgelig ham selv, der i sidste ende afgør, om han trækker sig. Men den seneste tid er presset på ham for at gøre det, blevet for stort, siger Jan Schouby. Men det er altså en "politisk bombe", at borgmesteren for Danmarks næstestørste by trækker sig, mener politisk kommentar på TV 2, Hans Redder også. - Det kommer ud af det blå, ikke nok med at han meddeler, at han ikke genopstiller, så trækker sig også med umiddelbar virkning, siger Hans Redder.

Jan Schouby er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende.

En række møgsager Men ifølge Jan Schouby har Jacob Bundsgaard en række møgsager hængende over hovedet, som efterhånden har hobet sig op og vendt bykongens popularitet. Og hvis en arvtager, som umiddelbart spåes som Anders Winnerskjold (S), der i dag er Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, skal have nogen chance for at gøre sine hoser grønne hos vælgerne, så er det altså nu, godt et år før kommunalvalget i 2025. - Stadion og selvfølgelig havnen, er de to klart største problemer, som Jacob Bundsgaard har. Hvordan kan selv et nyt stadion til AGF blive en møgsag? undrer Jan Schoubye sig. Men det er det blevet. Udskydelser og økonomiske udfordringer har forsinket byggeriet, som ellers skulle være borgmesterens arv. - Det er simpelthen et tegn på, at han efterhånden er slidt og træt. Havnen er et kapitel for sig – et årelangt projekt, der til sidst måtte skrottes, fordi behovet for udvidelsen ikke kunne påvises. - Begge sager burde være vindersager, men begge er endt med at eksplodere mellem hænderne på ham.

Jacob Bundsgaard har flere gange været rodet ind i dårlige sager som borgmester.

Nutidens Christian IV Da det i dag 48-årige Aarhus-barn tiltrådte var han et friskt, ungt pust efter sin forgænger Nicolai Wammen (S). Han havde fat i de unge og lovede borgerinddragelse, og vælgerne kvitterede med at give ham landets højeste stemmenantal ved både kommunalvalget i 2013 og i 2017. Men efter 10 budgetforlig bliver man bare træt. - Det er hårdt arbejde. Og det kan man både se og mærke på ham. Han er blevet ældre og har ikke ungdommens gåpåmod længere. Og trods møgsager, der fylder lige nu, så har Jacob Bundsgaard også en positiv arv. Han har nemlig netop formået at lave brede budetforlig i byrådet, for ikke at tale om de mange byggeprojekter, han rent faktisk har fået gennemført i byen. - Jeg hørte en omtale af ham som nutidens Christian IV. Og det er fuldstændig rigtigt. Han har bygget helt vildt mange ting. Her står både Aarhus Ø, det nye byområde bygget på den tidligere containerhavn, Marselistunnelen, den 1,9 km planlagte tunnel under Marselis Boulevard til Aarhus Havn, og selvfølgelig det nye stadion, når det står færdigt, som fysiske manifestationer af Jacob Bundsgaard borgmester-periode.