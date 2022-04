Nye oplysninger om mystisk sag på plejehjem - mistænkelige indlæggelser og dødsfald

- Vi efterforsker en sag på det pågældende plejehjem, og den 14. marts anholdt vi en person, der efterfølgende blev varetægtsfængslet, oplyste Østjyllands Politis presseafdeling onsdag til TV2 Østjylland.

Derudover er oplysningerne sparsomme.

- Der er nedlagt navneforbud, og grundlovsforhøret blev holdt bag dobbeltlukkede døre, og vi kan derfor ikke oplyse sigtelsen eller yderligere detaljer, lyder det fra politiet.

En medarbejder er anmeldt

I orienteringen fra kommunaldirektøren til byrådsmedlemmerne i Randers Kommune, som JP Randers omtaler, fremgår det, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har anmeldt sagen. Og at det er en medarbejder, der er anmeldt.

TV2 Østjylland har i dag talt med den lokale leder på Plejecenter Tirsdalen, Susanne Tvede, der oplyser, at hun for nuværende ikke har noget at sige.

Hun henviser i stedet til Thomas Krarup, der er Randers Kommunes direktør på området.

Han bekræfter, at der undersøges en sag på plejecentret, og kommunen bistår politiet i efterforskningen.

- Af hensyn til efterforskningen kan jeg ikke sige mere. Vi kan godt forstå, at det kan give utryghed, og er selvfølgelig i tæt dialog med pårørende og medarbejdere, oplyser Thomas Krarup til TV2 ØSTJYLLAND.