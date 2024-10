Selvmål i Højesteret: Fik erstatning - nu ender de med stor regning

Det har vist sig at være en dårlig idé for fire grundejere, at de hev Aarhus Letbane, Aarhus Kommune og Region Midtjylland i retten for at få en højere erstatning for de arealer, de fik eksproprieret ved anlæggelsen af letbanen.

Ikke nok med at de fire ejere af jordlodderne har tabt retssagen, så er Højesteret desuden nået frem til, at erstatningerne i virkeligheden var for høje.

Grundejerne skal dermed tilbagebetale penge.

Det fremgår af onsdagens dom på Højesterets hjemmeside.

Den, der skal returnere mindst, skal tilbagebetale 86.900 kroner, mens det højeste beløb lyder på 465.000 kroner.

Alle beløbene skal tillægges procesrenter fra oktober 2014.

Da letbanen i Aarhus blev anlagt, krævede det, at der i 2013 blev eksproprieret - altså at offentlige myndigheder overtog - arealer, som tilhørte fire grundejere.

Ekspropriationskommissionen for Jylland afgjorde, at de skulle have en erstatning på 20 kroner per kvadratmeter for den landbrugsmæssige værdi, og at de derudover skulle have et tillæg på mellem 10 og 30 kroner.

Det tillæg var for en forventningsværdi, fordi områderne i kommuneplanen blev udlagt til perspektivområder.

Sagerne blev i første omgang indbragt for taksationskommissionen, som valgte at forhøje tillægget for tre af lodsejerne fra 10 til 20 kroner per kvadratmeter.

Men lodsejerne var utilfredse med beløbet, og spørgsmålet har de nu fået prøvet ved tre domstole.

Højesterets dom er en stadfæstelse af dommen fra Vestre Landsret, mens Retten i Aarhus var nået til et andet resultat.