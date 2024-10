Bizar straffesparkskonkurrence ender i sensation

'Hvem var det, der vandt i dag, det var dem fra Brabrand af.' Der var kæmpe jubel i omklædningsrummet efter kampen. Der blev banket på vægge og gulv, hoppet ned fra bænke og kastet med håndklæder og åbne vandflasker i vild jubel. Og med god grund. For i et sandt drama leverede 3.-divisionsholdet Brabrand IF sensationen i pokalturneringen, da superligaklubben FC Nordsjælland blev sendt ud af ottendedelsfinalen efter et vildt straffedrama.

1-1 var opgøret endt efter 120 minutter, og så skulle tingene afgøres fra straffesparkspletten. Her var begge holds sparkere usvigeligt sikre. Til sidst blev FCN's Lucas Hey dog skurken, da han på FCN's tiende spark brændte. Efterfølgende scorede hjemmeholdets Tobias Olesen og fuldendte sensationen. - Vi var kæmpe underdogs i det her opgør. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi er lykkedes med at lave det her resultat. Det er en fantastisk følelse at stå med, siger Mathias Ørnskov, der er målmand for Brabrand IF.

24-årige Mathias Ørnskov har fødselsdag - oveni hatten kan han nu fejret en overraskende pokalsejr.

Det er anden runde i træk, at superligadræberen Brabrand sender et hold fra landets bedste række ud af pokalen. I seneste runde gik det ud over Randers, der blev besejret med 1-0. Træner Michele Demontis fortæller, at holdet ikke havde regnet med, at de kunne gentage succesen mod FCN. - Jeg er utroligt glad for, at det er lykkedes, og at vi er videre. Det er helt fantastisk. Vi talte om, at Randerskampen var det største, for vi har aldrig slået et superligahold før. Nu er det endnu vildere, siger Michele Demontis.

I kampens begyndelse så det ellers ud til, at det skulle blive en walkover for FCN, der allerede i det syvende minut fik hul på bylden.

Peter Ankersen sendte en lang bold i dybden, som 18-årige Levy Nene opsnappede, og den unge frontløber sendte sikkert gæsterne i front. Gæsterne slap derfra foden fra speederen, og det skulle ende med at koste. - Vi får nærmest den værst tænkelige start og kommer bagud efter syv minutter. Det var en kold spand vand i ansigtet. Men vi formår at holde modstanderne fra det meste. Vi bliver ikke udsat for 500 afslutninger, siger Mathias Ørnskov, der stod på mål i den regulere spilletid. Efter med straffesparkskonkurrence Halvvejs i anden halvleg brød Brabrand-kanten Tobias Friis igennem højresiden og løftede bolden til bageste stang. Her steg den modsatte kant Mikkel Frandsen til vejrs og headede udligningen i kassen.

I den forlængede spilletid fortsatte nordsjællænderne med at presse på og slog det ene indlæg efter det andet, men uden succes. Derfor skulle opgøret afgøres fra straffesparkspletten, og her trak det undertippede 3.-divisionshold det længste strå.

Der er fri bar. Selvfølgelig er der det Andreas Christensen, sportschef i Brabrand IF