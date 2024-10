Falsk bankbud afslørede sig selv

En 83-årig kvinde fra Malling modtog onsdag formiddag et opkald fra en person, der udgav sig for at være fra banken. Men manden fik hurtigt afsløret sig selv som en svindler.

Manden fortalte over telefonen, at der var kommet virus på den ældre kvindes dankort. Derfor ville hun modtage hjælp fra banken, som ville komme direkte til hendes hjem. Det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Kort efter dukkede manden op ved kvindens dør, og under påskud af at beskytte hendes ejendele mod svindel, bad han om at se hendes værdigenstande.

Men da kvinden fremviste et smykkeskrin, tog manden straks dette under armen og løb fra stedet. Da gik det op for den ældre kvinde, at han nok ikke kom fra banken alligevel.

Tal med de ældre i familien

Politiet, som modtog anmeldelsen kl. 11.20, har en formodning om, hvem det falske bankbud er ud fra vidneforklaringer på stedet og et fint signalement af gerningsmanden. Han opfordres til selv at kontakte politiet - men kan ellers forvente snart at høre fra dem.

I løbet af det seneste døgn har politiet også modtaget en anmeldelse om bedrageri fra en 76-årig kvinde i Havndal, som onsdag eftermiddag mellem kl. 14 og 15 fik franarret sit dankort af et falsk bankbud. Senere blev der trukket flere tusinde kroner fra kortet, inden svindlen blev opdaget og kortet spærret.