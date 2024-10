Godt nyt til pendlere: Stort motorvejsprojekt på vej

For lange bilkøer, for tæt trafik og for mange farlige situationer.

Det er årsagen til, at et flertal i Folketinget er blevet enige om at forbedre trafikforholdene omkring til- og frakørslen til motorvej E45 ved Skanderborg.

Det betyder, at hele tilslutningsanlægget skal ombygges. Et stort projekt, der er estimeret til at koste 67,5 millioner kroner og tage op mod fire år at gennemføre.

Det fremgår af et notat fra Transportministeriet fra den 23. oktober, som TV2 Østjylland har set.

- Med midler fra pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by bliver tilslutningsanlæg 51 i Skanderborg Kommune ombygget, står der i notatet.