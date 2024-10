Efter borgmester-exit: - Jeg synes, det er mystisk

Det kom som et chok for mange, da den mangeårige borgmester i Aarhus Kommune, Jakob Bundsgaard (S), onsdag meddelte, at han trækker sig fra borgmesterposten. Flere aarhusianere var også ganske overrasket over, at de nu skal have ny borgmester. - Jeg synes, det er lidt mystisk, hvorfor han pludselig går af. Jeg glæder mig til at høre grunden til det, siger Katrine Rasmussen.

Her trækker Jakob Bundsgaard sig på et pressemøde.

Og mens der har været kø for at rose den nu tidligere borgmester af politiske kollegaer, er flere aarhusianere mere skeptiske over for Bundsgaards indsats på det seneste. Katrine Rasmussen har selv sat kryds ved Jakob Bundsgaard tidligere, alligevel er hun ikke fuld af ærgrelse på dagen, hvor han melder sit exit. - Jeg synes, han har klaret det godt, men jeg synes måske, det er gået lidt ned ad bakke på det sidste, siger hun.

Flere aarhusianere var glade for, at Jakob Bundsgaard nu trækker sig.

Flere møgsager Jesper Sejersen fra Viby er endnu mindre imponeret over indsatsen - derfor er han heller ikke overrasket over, at Jakob Bundsgaard nu trækker sig. - Det kommer egentlig ikke så meget bag på mig. Han har haft nogle møgsager med havnen og stadion, så jeg tror, det er fornuftigt at trække sig nu, siger han. Han mener, at både udvidelsen af Aarhus Havn og udvidelsen af Aarhus Stadion er såkaldte møgsager.