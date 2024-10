Roser fra højre og venstre: - Aarhus er en fantastisk by takket være dig

Både partitoppen i Socialdemokratiet, politiske modstandere, samarbejdspartnere og erhvervslivet giver onsdag den mangeårige borgmester Jacob Bundsgaard (S) rosende ord med på vejen efter hans udmelding om, at han trækker sig som borgmester efter 13 år. - En stor tak til min gode kollega og ven, Jacob Bundsgaard. Efter 13 år som borgmester og kaptajn for Aarhus har han i dag valgt at takke af. Det er en imponerede indsats. Og jeg er taknemmelig for det ansvar, han har påtaget sig, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på sin Facebook-profil og fortsætter: - Aarhus er en fantastisk by. Ikke mindst takket være Jacob. En by med stor kreativitet og liv, en skøn by for de mange studerende og Jacob har kæmpet for at skabe større tryghed. (...) Tak for dit store og vigtige arbejde. Du kan være umådelig stolt af det, du har leveret.

En bedre by Finansminister Nicolai Wammen (S), som Jacob Bundsgaard i 2011 overtog borgmesterposten i Aarhus fra, har også skrevet en hilsen til og om ham på sin Facebook-profil. - Aarhus har udviklet sig til en endnu bedre by i den tid, Jacob har stået ved roret, og han kan i den grad stoppe med rank ryg. Jacob har sat sine meget store positive aftryk på byens fantastiske udvikling, og han har været både en visionær og en dybt engageret borgmester.

Finansminister Nicolai Wammen (S) og tidligere borgmester i Aarhus. / Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Anders Winnerskjold, der spås til i morgen torsdag at blive udpeget som Aarhus Kommunes næste borgmester, takker for Jacob Bundgaards tid som borgmester på X: - Min ven og tætte samarbejdspartner Jacob Bundsgaard har meddelt, at han stopper som borgmester i Aarhus efter 13 år. Aarhus er blevet en MEGET bedre by på din vagt. Tak! I dag handler det om at sige tusind tak til Jacob, og så vil den socialdemokratiske gruppe melde ud i morgen, hvem der indstilles til at overtage kæderne.

Rådmand Anders Winnerskjold (S)

Byrådskolleger Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), takker Jacob Bundsgaard for et tillidsfuldt samarbejde og hans store engagement: - Han har sat gang i mange store projekter, som vil præge kommunen i mange år fremover. Jeg ønsker ham alt det bedste på hans videre færd og ser frem til et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde med hans afløser.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad (RV)

SF’s politiske leder i Aarhus, rådmand Thomas Medom, takker ham - trods deres uenigheder. - Borgmesterposten er en post, der slider, og det er imponerende, han har løftet posten i så mange år. Jeg kommer til at savne armlægningen om budgetterne, det daglige samarbejde om små og store sager og de store debatter om byens udvikling, men mest af alt vil jeg huske Jacob som en politiker der var inde i selv det sidste bilag i sagerne og kunne det politiske håndværk til fingerspidserne. - Vi var langt fra enige om alt, men alligevel har vi ofte fået landet en løsning, og når vi ikke kunne blive enige, er det sket uden at grave ukonstruktive grøfter. Og Jacobs engagement i Aarhus og grundighed har jeg aldrig været i tvivl om.

Rådmand Thomas Medom (SF)

Venstre politiske leder i Aarhus, rådmand Christian Budde (V), nævner især årene med corona, hvor den nu afgående borgmester i hans mening handlede klogt: - Som borgmester har han haft en fast hånd på rorpinden for Aarhus, og jeg var særligt imponeret af hans indsats som borgmester under de hårde år med corona, hvor han agerede klogt og rettidigt.

Rådmand Christian Budde (V)

Ærgerligt Udenfor rådhusets mure lyder der også tak for indsatsen. Interesseorganisationen Erhverv Aarhus modtager nyheden med "stor ærgrelse": - Erhverv Aarhus vil gerne kvittere med tak for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde igennem mange år. Jacob Bundsgaard har været en visionær og fremsynet borgmester, som har stået i spidsen for en by, der i den grad har udviklet sig på flere fronter. Det må stå klart i Jacobs eftermæle, skriver bestyrelsesleder Mai Louise Agerskov og direktør Poul Dalsgaard.

Poul Dalsgaard, direktør Erhverv Aarhus