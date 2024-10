Trine tvivler: Kan kunstig intelligens teste, om produkter er farlige?

- Jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Hvordan skal en maskine kunne vurdere, om legetøj er testet ordentligt? Om der er fare for, at barnet kan blive kvalt, siger Trine Hansen til TV2 Østjylland.

Trine Hansen er indehaver af virksomheden Party In A Box, der ligger i Egå og sælger festartikler, og hun har svært ved at forestille sig, at den kunstige intelligens skal kunne bidrage til at screene produkterne ordentligt.

Sikkerhedsstyrelsen skal nu bruge kunstig intelligens til at screene platforme for ulovlige og potentielt farlige produkter, som kan lokke kreditkortet frem hos danskerne.

- Jeg har jo ikke så mange informationer, men ud fra det her har jeg svært ved at se, at det kan fungere, siger hun.

Forbrugere skal oplyses

Erhvervsministeriet vil også nedsætte en taskforce og lave en kampagne, der skal skærpe danskernes opmærksomhed, når de shopper på nettet.

Det er til gengæld noget, Trine Hansen godt kan se fidusen i.

- Kampagnen er en fed idé. Man kan altid diskutere, hvor meget man kan vinde på det, men jeg tænker ikke, at det er forgæves, siger Trine Hansen.

Hun synes generelt, at det er positivt, at regeringen tager emnet op og skærper indsatsen. Det har nemlig manglet, mener hun.

- Det har været min undren, at lige dén her platform har været en flade, ingen har haft lyst til at røre ved. Så det her er en meget positiv ting for mig, siger Trine Hansen.

Trine Hansen har tidligere udtalt sig til TV2 Østjylland om netop Temu. Her udtrykte hun sin frustration over, at platformen på længere sigt kan være med til, at hun og andre butikker må dreje nøglen om, fordi det er svært for dem at konkurrere med de lave priser.