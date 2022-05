Henriks mor forgiftet: Rystet over at høre om drab og drabsforsøg

- I starten af marts fik vi en anmeldelse om uforholdsmæssigt mange indlæggelser fra plejehjemmet på Randers Sygehus. På den baggrund iværksatte vi en omfattende og intensiv efterforskning. Det gjorde, at vi 14. marts foretog anholdelse af den nu fængslede kvinde, som blev fremstillet i grundlovsforhør 15. marts, siger leder af efterforskningen i Østjyllands Politi Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har stadig et stort og omfattende efterforskningsarbejde foran os. Det er en meget alvorlig sag, som vi ser meget alvorligt på, og der er mange ting, vi skal have bundet en sløjfe på.

Gerningsstedet er - som det hele tiden har været fremme - Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup, hvor alle ofrene var bosiddende.

Ældre kvinde afgik ved døden

Ifølge sigtelserne skulle den mistænkte kvinde bevidst have givet forkert og farlig medicin til de fire ofre, hvilket, ifølge sigtelserne, var en medvirkende årsag til, at en ældre kvinde afgik ved døden, og at en anden ældre kvinde og to ældre mænd blev indlagt stærkt svækkede.



Hidtil har politiet ikke ønsket at oplyse meget i sagen, men det ændrer sig så nu.

- Vi er nu så langt fremme i vores omfattende efterforskning, at vi, i samarbejde med anklagemyndigheden, har vurderet, at grundlaget for de dobbeltlukkede døre ikke længere er til stede, siger Brian Voss Olsen.