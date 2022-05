Anholdt kvinde i plejehjemssag sigtet for drab og drabsforsøg

Rystet borgmester og udvalgsformand

Udviklingen i sagen får nu også borgmester Torben Hansen (S) og formanden for omsorgsudvalget i Randers Kommune, Ellen Petersen (S), til at komme en fælles udtalelse.

- Det berører os dybt. Det er chokerende, at der er mistanke om en forbrydelse. Nu skal politiet have ro til efterforskningen. Vi er meget tilfredse med, at Randers Kommune i denne svære situation gør et stort arbejde for at tage hånd om de berørte både beboere, pårørende og medarbejdere, lyder det fra de to politikere.