Borgere undrer sig: Hvorfor blev fejring af åens redning aflyst?

Efter planen skulle Ølst-borgerne og andre interesserede være inviteret til en fejring af, at vandet nu igen kan løbe frit i Alling Å, der har været truet af forurening i forbindelse med jordskredet ved virksomheden Nordic Waste. Men - fejringen er aflyst. Kommunen påstår, at det er borgernes ønske, men det afviser de lokale. For en dialoggruppe med borgere i Ølst og repræsentanter fra kommunen satte sig sammen, inden fejringen skulle finde sted. Da jordskredet var under kontrol, lavede kommunen nemlig en lignende fejring, som de lokale var store modstandere af. - Dengang synes vi, tidspunktet var forkert, men den her gang har vi ikke frabedt en fejring. Vi har bare haft nogle ønsker til den, siger én af de lokale og medlem af dialoggruppen, Anne Askov, til TV2 Østjylland.

Sådan så det ud, da testperioden var ovre, og vandet nu for alvor kunne løbe frit i den nye Alling Å.

Vil ikke have direktør og borgmester i fokus De ønsker føler hun og de andre Ølst-borgere ikke, at der er blevet lyttet til. I stedet har Randers Kommune nu valgt helt at droppe en fejring af Alling Ås redning. - Vi bad blandt andet om, at det var en fejring ikke kun for Ølst og folkene her, men også for de foreninger, der er glade for, at åen er reddet. Og så foreslog vi, at der skulle serveres noget mad fra lokalområdet, fortæller Anne Askov.

Jesper Kaas Schmidt fortalte på pressemødet, at naturen nu tager over, så åen igen kan løbe naturligt.

Derudover mener hun og landsbyboerne, at dem, der skal i fokus for hyldesten, er de arbejdere, der i mange måneder har kæmpet for at redde åen. - Dem har vi stor respekt for. Vi vil have dém i fokus i stedet for Jesper Kaas Schmidt (kommunaldirektøren, red.) og Torben Hansen (borgmesteren, red.), siger Ølst-borgeren.

Forstå sagen om Nordic Waste på få minutter.

Ikke muligt med foreninger Om det er de ønsker, der er årsagen til, at arrangementet er helt aflyst, vides ikke. Randers Kommunes kommunaldirektør, Jesper Kaas Schmidt, oplyser, at det ifølge ham ikke hele tiden har været planen at lave en stor fejring.

Det vil være for svært at håndtere potentielt rigtig mange mennesker på en farlig arbejdsplads Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør, Randers Kommune