Lukas lejede lejlighed med stor altan - nu må han ikke bruge den

Da en altan med otte unge på styrtede ned i Aarhus i september, fik flere andre altanejere i området forbud mod at bruge deres.

Det gælder blandt andre for Lukas Hansen. Den unge aarhusianer understreger, at han har klaret sig fint uden, men at han er ærgerlig over, at der kan gå lang tid, før han igen kan benytte de ekstra kvadratmeter i det fri.

- Det er nogle ærgerlige penge, man betaler for en lækker lejlighed, når det så ikke er i orden. Der kommer nok til at gå mere end et halvt år, så det kommer til at gå ud over vores sommer, siger han til TV2 Østjylland.