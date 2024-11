Tror ikke på kommunen: Nu hyrer de deres egen ekspert ind

Lyden af biler på Skanderborgvej suser ind over markområdet nord for landsbyen Haldum.

Genbrugsstationerne i Hadsten og Hinnerup sammenlægges derfor og placeres et nyt sted mellem de to byer.

I 2022 blev det besluttet, at kommunen ville gå fra at have fire til tre genbrugsstationer. Det skyldes blandt andet, at de nuværende pladser ikke lever op til fremtidens miljøkrav.

- Vi har simpelthen brug for nogle facts. Vi har brug for konkrete vurderinger fra en fagmand, som kan sige, hvilke risikofaktorer, der er ved begge placeringer, siger Susanne Vestendahl Eberhard, der er medlem af Styregruppen mod en genbrugsplads ved Haldum.

Nu vil en gruppe borgere bruge tusindvis af kroner på at modbevise Favrskov Kommunes grundlag for at placere genbrugsstationen klos op ad deres landsby.

Kommunen vurderer nemlig, at der kan være risiko for forurening af området, da der er fundet pesticider ved flere vandboringer. Det får pilen til at pege på placeringen tættere på Haldum.

Et notat fra Favrskov Kommune afslører, at man hos kommunen tvivler på en placering af genbrugsstationen længst væk fra byen, som borgerne håber på.

Det var her, balladen opstod, da forvaltningen i Favrskov Kommune skulle udpege to mulige placeringer ved Haldum.

Her endte valgmulighederne med at være enten ved udkanten af Haldum eller på en mark nogle hundrede meter længere nordpå.

Hvorfor er I som borgere i Haldum for fine til at have en genbrugsplads i nærheden?

- Det handler ikke om at være for fine. Det handler om at bevare landsbymiljøet, siger Susanne Vestendahl Eberhard, som håber, at en risikovurdering fra en fagmand kan skubbe genbrugspladsen på afstand.

- Vi håber, at vi kan få nogle objektive facts på bordet.

Hvad hvis det viser sig, at det skulle være på samme niveau som det her notat - vil I så acceptere, at der skal være en genbrugsstation her?

- Hvis der kommer nogle målinger, der taler for det, så skal vi respektere det, siger Susanne Vestendahl Eberhard.