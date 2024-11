Brabrand beholder hjemmebanen mod Viborg

I den danske pokalturnering i fodbold tildeles de lavest rangerede klubber automatisk fordelen ved at spille på egen hjemmebane.

Men i dette efterår har der været eksempler på, at kampe, hvor superligaklubber skulle spille ude mod mindre klubber, er blevet rykket til superligaholdets eget stadion.

Som kompensation har nogle superligahold betalt en pengesum til modstanderholdet.

Divisionsforeningen, der er arrangør af pokalturneringen, har sammen med klubberne fra de øverste fodboldrækker nu indledt en dialog med henblik på at gøre det sværere at lave dén manøvre.

- Der er en dialog med klubberne, der gerne vil kigge på den regel. Klubberne ønsker, at man ikke skal kunne flytte en kamp, så nemt som det kan gøres i dag, siger turneringschefen i Divisionsforeningen, Troels K. Jensen.

Ifølge Troels K. Jensen er tanken, at reglerne skal ændres fra næste sæson. Processen er på et tidligt stadie, men det er en dialog, der er i gang, fortæller han.

Det er op til klubberne at afgøre

Som reglerne er nu, er det frit for klubberne at flytte pokalkampens spillested. Det er også frit for klubberne at betale penge mellem hinanden som kompensation.

Tanken bag at skærpe reglerne er, at der skal være nogle helt særlige omstændigheder, før en kamp kan blive flyttet.

Dialogen om at ændre reglerne er sket på klubbernes opfordring, forklarer turneringschefen. Det er sket i kølvandet på den håndfuld af flyttede kampe i de seneste par måneder.

Ved at spille på udebane undgår de mindre klubber at stå for dyre udgifter i forbindelse med afviklingen af kampen på eget græs. Når en mindre klub skal spille hjemme mod et superligahold, skal særlige sikkerhedsmæssige krav nemlig overholdes.

Det drejer sig om skærpede krav om vagter, et særligt område til udeholdets fans samt separat udskænkning, toiletforhold og fanindgange. Det resulterer i store udgifter, som kan være svære at tjene ind igen ved eksempelvis entrébilletter for en lille fodboldklub.