Stort millionunderskud til kæde

Da Østjyllands Politis færdselssektion torsdag aften tog til det vestlige Aarhus, måtte hele 34 personer stoppes og modtage en sigtelse. Det skriver politiet i døgnrapporten.

Fire af dem blev sigtet for narkokørsel, én for spirituskørsel, seks for hastighed, mens ni fik klip i kørekortet for at køre med håndholdt mobiltelefon, og to for at køre uden sikkerhedssele.

Resten af sigtelserne og klippene fordeler sig på blandt andet kørsel på el-løbehjul uden hjelm, misbrug af havariblink og overhaling højre om.