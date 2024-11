Aarhus-skuespiller hædret ved prisuddeling

Hyldest til Erik Balling

Hovedprisen ved torsdagens prisuddeling, Nordisk Film Prisen, gik til Roja Pakaris for hendes dokumentar 'Min arv bor i dig'. Dokumentaren er blevet til over flere år, hvor Roja Pakari har filmet sin hverdag, efter at hun fik konstateret uhelbredelig knoglemarvskræft.

Derudover blev der uddelt en særpris, for at markere, at den afdøde filminstruktør Erik Balling ville være fyldt 100 år i 2024. Prisen skulle gå til en "folkelig filmmager", og her faldt valget på Anders Thomas Jensen, skriver Ritzau.

Han står blandt andet bag populære spillefilm som 'Blinkende lygter' og 'Adams æbler'.