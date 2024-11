Livvagt åbner butik i sin hjemby: Sælger til alt fra jægere til 'preppere'

- Jeg havde egentlig først regnet med, at jeg skulle hjem om fire år. Men jeg savner naturen, jeg elsker at gå på jagt, og nu har jeg også mødt en pige, jeg er glad for, så det er fantastisk, siger Bernt Gotfredsen, der mener, det er en vigtig egenskab at kunne klare sig selv og ikke være afhængig af andre.

- Her er ingen vand eller strøm, men den slags er et mindre problem for mig. Jeg er vant til at bo i min bil i perioder. Jeg er forberedt, og det er jeg altid, forklarer Bernt Gotfredsen.

Bag disken står Bernt Gotfredsen. Han er ved at koge vand til kaffe over et lille gasblus.

Det er er næppe hver dag, der åbner en ny butik i den lille by Ulstrup øst for Bjerringbro, men nu er det sket.

Derfor har han også både høns, ænder og kaniner - og en ræv, han har erklæret krig på den landejendom, hvor han har slået sig ned.

Bernt Gotfredsen arbejder stadig nogle dage om måneden som livvagt, og nu har han så også butikken DK Military, der skal passes.

- Jeg kan ikke med sådan et 8-16-job, så her er åbent de dage, hvor det passer mig. Det finder kunderne ud af, forklarer Bernt Gotfredsen.

Vild med militærudstyr

Han har længe interesseret sig for brugt militærudstyr, som han køber på auktioner, og nu kan andre også få del i hans indkøb.

Han satser især på jægere, outdoor-segmentet, preppere, og hvem, der ellers kan få brug for militærudstyr og tøj.

- Alt, hvad jeg har, er funktionelt. Det er noget, hvor jeg tænker, at det her er der nogen, der kan have glæde af at bruge enten operativt eller til jagt og bushcraft, forklarer Bernt Gotfredsen.

På hylderne finder vi blandt andet støvler, soveposer, rygsække, lygter, hjelme, og en helt speciel uniform til en langskytte, og indtil videre har interessen for butikken været stor.

- Her har virkelig været mange. Det er ret overvældende, men der er også mange jægere her i området, forklarer Bernt Gotfredsen.

Mange af tingene er meget specielle, og derfor er butikken kun åben, når Bernt Gotfredsen selv kan være der og rådgive kunderne.

Livvagten trapper ned

Ni dage om måneden er Bernt Gotfredsen stadig på farten som livvagt. Han har tavshedspligt, og derfor er det ikke nemt at få noget at vide om jobbet.

Det nærmeste, vi kommer, er, at han passer på "nogen" og ikke "noget". Han lægger dog ikke skjul på, at han har haft mange forskellige opgaver, og at han har været i kritiske situationer.

- Ja, der har været episoder, hvor der er blevet skudt, og hvor tingene har været højspændte, fortæller han helt kortfattet.

Men han afliver også gerne myten om, at jobbet som livvagt kun er spænding, jakkesæt og hurtige biler.

- Det kan også være noget med at sidde i fire timer i en bil og holde øje, mens den person, du skal passe på, er hos frisør. Og så skal man tænke meget over, hvad man spiser og drikker om morgenen, for der kan godt gå lang tid, hvor du ikke har mulighed for at komme på toilet. Det er også en side af jobbet, forklarer Bernt Gotfredsen, der nu glæder sig til flere dage i butikken hjemme i Ulstrup.