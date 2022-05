Tunge kufferter sender tre i fængsel

På anden vis fik politiet og Toldstyrelsen, som også var til stede, åbnet kufferterne, der viste sig at indeholde i alt 88,5 kilo af det euforiserende stof khat. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Inden da havde betjente i lufthavnen bemærket to mænd, der stod og ventede ved lufthavnen. Efter fundet af den stor mængde khat tog politiet kontakt til de to mænd, da betjentene havde mistanke om, at de have forbindelse til de nu anholdte bulgarere.

Fængslet torsdag

Mistanken blev ikke mindre, da de to mænd ikke kunne forklare, hvad de lavede i lufthavnen, og en visitation af mændene viste, at de havde både beskeder og dokumenter, der forbandt dem til khatsmuglerne.