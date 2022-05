Flere unge piger forsøgt lokket ind i bil ved skoler: Ville kysse 13-årig

Nogenlunde samme toner lyder fra Michael Korsgaard Lund, distriktsleder på Mørke Skole.

- Vi opfordrer alle forældre til at tale med børnene om, at man ikke skal gå med nogle, man ikke kender, og vi vil generelt have øget opmærksomhed omkring skolen, siger han.

Han er i øvrigt glad for, at politiet har en formodning om, hvem manden er.

- Det er dejligt, at de piger har været så årvågne, at de har kunnet give et signalement, siger han.

Hverken Torben Rennum Madsen eller Michael Korsgaard Lund kan erindre, at der har været lignende episoder på skolerne de senere år.