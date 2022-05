Husker du Hannibal der forsvandt ved indbrud – nu er han fundet død

For Daniel Christensen betyder fundet, at han nu har fået vished om Hannibals skæbne.

- Og jeg ved, at han ikke er blevet brugt i en eller anden hundekamp i Østjylland, siger Daniel Christensen med henvisning til, at han da Hannibal forsvandt var bange for, at hunden var blevet stjålet med henblik på netop at blive brugt i illegal hundekamp.

Politiet: Formentlig påkørt i trafikken

Michael Svendsen, politiassistent ved Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter, at politiet har været ved den døde hund og kunnet konstatere, at der er tale om Hannibal. De har derfor informeret ejeren.

- Vi har været ude ved den døde hund, og det er den, der forsvandt, siger politiassistenten og forklarer, at de reagerede på en henvendelse fra en, der havde set hunden.

- Vi har haft to ude ved hunden for at kigge til den for at udelukke, at der var skudhuller eller knivstik - at der kunne en forbrydelse bag. Vi antager at den uheldigvis er blevet ramt af en bil eller et køretøj.