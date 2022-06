Drabssigtet kvinde kæmper for løsladelse i plejehjemssag

En kvinde i 50'erne, der er sigtet i den meget omtalte plejehjemssag i Randers, forsøger tirsdag at overbevise tre landsdommere om, at hun skal løslades.

Det foregår bag lukkede døre i retssal F i Vestre Landsret i Viborg.

Kvinden blev anholdt 14. marts og har været varetægtsfængslet siden.

Hun er sigtet for at have givet forkert og farlig medicin til fire beboere på plejecenteret Tirsdalen i Randers Kommune.

Det var ifølge sigtelsen en medvirkende årsag til, at en ældre kvinde afgik ved døden, og at en anden ældre kvinde og to ældre mænd blev indlagt stærkt svækkede.