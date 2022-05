Lokalbefolkning rystet: - Det er skrækkeligt, at det kan lade sig gøre

Og imens sagen hemmelighedsfuldt udspiller sig i retten, står beboerne i Kristrup tilbage med en masse spørgsmål, som de gerne vil have svar på.

- Vi er jo ikke tjent med at få sådan nogle sager – så det er ærgerligt og skræmmende at tænke på, at der er en masse borgere med familiemedlemmer, som det er gået ud over – og hvor mange er det ellers gået ud over? Det ved vi jo ikke, siger Vibeke Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.