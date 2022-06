Efter drabssigtelse: Nu skal det undersøges om der er styr på medicinen

Den skal finkæmme medicinhåndteringen på de enkelte plejehjem og se på, om der er behov for justeringer.

- Jeg kan bekræfte, at vi på baggrund af hændelsen har fundet det naturligt at gå vores arbejdsgange omkring medicinhåndtering igennem en ekstra gang, for at vurdere om der er nogle punkter, som vi kan præcisere. Det er et udtryk for omhu og gennemgangen er foretaget på dette grundlag, skriver omsorgschefen i kommunen, Lene Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun slår samtidig fast, at alle de øvrige retningslinjer ifølge hende jævnligt gennemgås og præciseres.

- Det gør vi for hele tiden at kvalitetssikre vores arbejdsgange, lyder det fra Lene Jensen.

Vil ikke svare på spørgsmål

TV2 ØSTJYLLAND ville naturligvis gerne have stillet flere uddybende spørgsmål til omsorgschefen, men det har ikke været muligt at få et reelt interview med hende om sagen.

Hun og Randes Kommune vil ikke medvirke, fordi man mener, at det vil kunne relateres til den efterforskning, der foregår i sagen fra Tirsdalen.

Vi ville ellers blandt andet gerne vide, om den foreløbige undersøgelse har givet anledning til ændringer på området.