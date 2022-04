Bekymring for medicin-svigt: Tilsyn rykkede ud til plejehjem

Han undrer sig over, at politisagen ikke er nævnt med et ord, fordi det er Styrelsen for Patientsikkerhed selv, der har foretaget anmeldelsen af den pågældende medarbejder.

Også selvom det ikke fremgår nogle steder, at politisagen har noget som helst med medicinhåndtering at gøre. Der kan dog, ifølge Kent Kristensen, være gode forklaringer.

- En forklaring kan være, at tilsynet ikke har haft kendskab til sagen. At den pågældende enhed eller ledelsen på plejecentret ikke har fortalt dem det, siger Kent Kristensen.

Indlæggelser og dødsfald

Onsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre , at en person var anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i forbindelse med en sag det pågældende sted.

Senere samme dag kom det frem, at sagen handler om 'mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald', og at den varetægtsfængslede var ansat på Plejecenter Tirsdalen.