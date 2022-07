Ambulancemand rystet over de mange udrykninger – ældre var helt væk

Var derude to gange

Under de første snakke var der ingen af ambulancefolkene, der havde fantasi til at forestille sig, hvad det hele drejede sig om, lyder det fra redderen.

Han husker det selv, som at han to morgener i det tidlige forår var med under udrykninger til Plejecenter Tirsdalen.

- Jeg kommer ud til ukontaktbare ældre, der er helt væk. Og jeg hører fra kolleger, at det fortsætter i ugerne, der kommer. Alle begynder at undre sig.

Ifølge redderen var der ellers til at starte med ikke noget usædvanligt ved at køre ud til et plejehjem og se svækkede ældre.