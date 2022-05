Mistanke om drab på plejehjemsbeboer chokerer borgmester

Direktøren oplyser, at man holder møder med både beboere, pårørende og medarbejdere på det pågældende plejecenter om sagen.

- Vi stiller et apparat til rådighed. Vi holder møde med både medarbejdere, beboere og deres pårørende om den her udvikling, der er sket i sagen, siger han.

Nægter sig skyldig

Thomas Krarup siger, at kommunen arbejder tæt sammen med politiet om belysning af sagen og stiller "al viden, data og dokumentation" til rådighed.

Han har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Kvinden er foreløbig varetægtsfængslet til 8. juni.

Retten har vurderet, at der er begrundet mistanke om, at der er begået et groft legemsangreb på beboerne, og at det er kvinden, der står bag.

Kvinden nægter ifølge sin forsvarsadvokat, Lars Thousig, sig skyldig i anklagerne om drab og drabsforsøg.