Chokeret over handlelyst i købe/bytte-grupper: - Du kan godt vente!

- Drop nu de handler, til vi er sikkert i havn.

Så enkelt er budskabet fra Carsten Andersen, der administrerer en stor facebookgruppe, hvor østjyder kan købe, sælge eller bytte diverse ting og sager.

Læs også Regering forlænger lukning til 13. april: Virus kan ændre velfærdssystemet

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned på grund af coronavirus, COVID-19, har Carsten Andersen bemærket en markant stigning af opslag i diverse tilsvarende grupper.

- Folk er så vilde med at komme til at handle lige nu. De har god tid, og jeg forstår godt, at de rydder op og gerne vil af med nogle ting, men det er ikke vigtigt lige nu, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Du kan godt vente med at bytte trillebører. De gamle Duplo-klodser er hverken mere eller mindre salgbare om tre uger.

Læs også En bøn til østjyderne: Pas på vores skraldemænd

46-årige Carsten Andersen bor i Langå ved Randers. Han er initiativtager til facebookgruppen "Bortgives, Køb, Salg & Bytte Østjylland", der har over 16.000 medlemmer.

Chokeret over tal

Carsten Andersen har mandag aften taget et kig på 12 vilkårlige facebookgrupper af typen, hvor man kan bortgive, bytte, sælge eller købe stort set alt mellem himmel og jord.

Læs også Rune støtter op om lokale forretninger - Vil have dig til at gøre det samme

Ifølge Carsten Andersen var der til sammen over 2400 nye opslag alene i dag, mandag.

- Det chokerer mig, at så mange folk tænker, at det er nu, de skal handle, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- I sidste uge så jeg et opslag om et fuglebur, som en kvinde havde købt. Hun fortrød det samme dag og ville sælge det videre samme dag. Det skriger jo til himlen.

Egen gruppe på pause

Carsten Andersen bor i Langå og er tidligere kræmmer. For fem år siden startede han facebooksiden Bortgives, Køb, Salg & Bytte Østjylland. I dag har siden over 16.000 medlemmer.

Det har dog ikke været muligt for gruppens medlemmer at lave nye opslag siden d. 18. marts klokken 15.07.

Læs også Boghandler kæmper sig igennem krisen – har succes med særligt koncept

Her skrev Carsten Andersen et opslag, der startede med ordene:

"Jeg har hermed valgt at sætte gruppen på PAUSE grundet den situation, som landet befinder sig i."

- Jeg vil ikke råbe panik eller ulven kommer. Men det er ikke for sjov, at alt andet er sat på stand-by. Det kan godt være, at folk spritter af, men hvis der bare er en svipser, kan det i princippet føre til et dødsfald, siger Carsten Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Carsten Andersen har lukket alle sine annoncer ned i de grupper, han er medlem af.

Det var med vanlig alvorstung mine, at statsminister Mette Frederiksen mandag eftermiddag kunne oplyse, at lukningen af Danmark fortsætter til efter påske. Foto: Ida Guldbaek Arentsen - Ritzau Scanpix

Vi har et ansvar

Den 46-årige Langå-borger er klar over, at det heller ikke i disse tider er ulovligt at sælge eller købe ting på nettet.

- Men vi er jo blevet opfordret til at blive hjemme og begrænse vores indkøb og støtte om op de lokale virksomheder, siger han og fortsætter:

- Jeg synes bare, vi har et ansvar, og så kan vi holde et kæmpe loppemarked og gå amok i handler på den anden side.

Læs også Regnskov mister p-pladser: - Efter COVID-19 er en løsning livsnødvendig

Statsminister Mette Frederiksen har mandag valgt at forlænge lukningen af Danmark til 13. april.

Carsten Andersen ses her ved en jernbanestation i Hua Hin, Thailand. Myndighederne i Thailand kræver nu, at man skal fremvise negativ coronatest ved indrejse. Foto: Privat

Det er nu, vi skal holde fast

På et pressemøde mandag eftermiddag takkede hun borgerne for, at langt størstedelen har lyttet til regeringen og myndighedernes opfordring om, at man skal holde sig hjemme og undgå kontakt med andre.

- Hvis danskerne forsætter med at respektere retningslinjerne, er det vurderingen, at vi kan komme langt med bekæmpelsen af corona. Men jeg afviser ikke yderligere initiativer, sagde Mette Frederiksen.

Læs også Pizzamand hjælper ramte familier: Tilbyder gratis mad hver dag

Statsministeren lovede også, at regeringen ikke vil lukke Danmark længere end højst nødvendigt.

- Hvis man vil undgå, at vores sundhedsvæsen kæntrer, og at vi ikke får alt for mange døde, som vi kunne have reddet, er vi nødt til at holde fast i forhold til forebyggelse af smitte nu, lød det fra statsministeren.