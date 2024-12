Hjernen vandt over hjertet i slag om superligaklub: - Mit 'ja' er ikke hyklerisk

I mellemtiden har Mr. Silkeborg - fodboldeksperten fra TV 2 Morten Bruun, og tidligere træner og spiller hos Silkeborg IF - imidlertid skiftet holdning, efter det ved onsdagens ekstraordinære generalforsamling kom frem, at han, ligesom 99 procent af den fremmødte aktiekapital, stemte for et salg til multiklubejerskabet, amerikanske Trivela Group.

For en måned siden, da nyheden om et muligt salg til udlandet kom frem, havde piben en anden lyd.

For under en måned siden lød hans syn på sagen ellers således:

- Jeg var meget overrasket, da jeg for to dage siden fik meldingen. Nu her et par dage efter havde jeg nu nok håbet, jeg måske var lidt mere afklaret, men jeg er faktisk stadig lidt trist over det.

- Når min hjerne forsøger at overbevise mit hjerte om, at det er godt, der er kommet amerikanske ejere, så har mit hjerte altså bare stadigvæk svært ved sådan for alvor at anerkende, at det er positivt for Silkeborg IF.

- Jeg vil ikke ligge en hindring for Silkeborg IF

- Hvis jeg ikke havde stemt for, så ville jeg egentlig føle, at jeg på et personligt plan havde lagt en lille hindring for Silkeborg IF, og det ønsker jeg ikke at gøre, sagde Morten Bruun til TV2 Østjylland kort efter afsløringen af stemmerne og erkendte, at hans oprindelige skepsis var baseret på en følelse af overraskelse og bekymring.

- Jeg var meget overrasket, og jeg var skeptisk. Jeg har brugt udtrykket, at min hjerne har skullet arbejde lidt for at overbevise mit hjerte, indrømmede han og tilføjede, at hans første reaktion på nyheden om salget da også var langt fra positiv.

- Det var ikke sådan, at jeg blev lykkelig, og at jeg løb rundt i lufthavnen og tænkte, det er simpelthen den bedste nyhed, jeg nogensinde har fået, for det var det ikke.