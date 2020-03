Rune støtter op om lokale forretninger - Vil have dig til at gøre det samme

VIDEO: Indehaver af Børge Hansen Automobiler, Rune Hansen, tænker i nye baner for at bakke op om det lokale forretningsliv i en mørk tid.

Selvom solen lige nu skinner fra en skyfri himmel, så er det på ingen måde liv og glade dage - især ikke for store dele af det danske erhvervsliv.

Lukningen af Danmark - som regeringen i eftermiddag annoncerede er forlænget til henover påsken - betyder blandt meget andet, at de lokale forretninger må lukke deres fysiske butik midlertidigt og dermed gå glip af store dele af omsætningen, hvis ikke langt det meste.

Ejer af Børge Hansen Automobiler i Skanderborg, Rune Hansen, opfordrer nu til, at danskerne bakker op om deres lokale forretningsdrivende i denne svære tid og finder på kreative måder at støtte dem på, så de også er her, når COVID-19 har sluppet sit tag.

- Danmark er lige nu et helt andet samfund, end det var for bare en uge siden, men vi skal stadig holde tingene i gang. Jeg har ikke løsningen, men jeg håber, at folk vil tænke ud af boksen og gøre noget anderledes, så vi kan hjælpe både store og små erhvervsdrivende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Selv har han blandt andet udlånt biler til lokale butikker, så de kunne begynde at leverer deres varer hjem til kunderne, samt arrangeret en vejfest, hvor de sørgede for at købe mad, drikke og så videre fra byens lokale butikker.

Indehaver af Vinoble i Skanderborg Jess Juul Hansen: - Nu er det ikke længere kunderne, der kommer til os, men os, der kommer til kunderne.

Stiller biler til rådighed for andre

Idéen kom allerede, da Mette Frederiksen den 11 marts annoncerede, at coronavirussen ville få store konsekvenser.

- Jeg kunne efterhånden som alt begyndte at lukke ned se, at rigtig mange butikker ville få det rigtig svært. Og så tænkte jeg, at der da må være noget man kan gøre hver især, og derfor begyndte jeg altså at lægge hovedet i blød, siger Rune Hansen.

Ét af de tiltag, som Rune Hansen siden da er kommet op med, er, at han blandt andet har brugt sin egen forretning til at hjælpe andre erhvervsdrivende med omstillingen til, at deres fysiske butikker nu skulle holdes lukket.

Jess Juul Hansen er en af dem.

Han er vinhandler og indehaver af Vinoble i Skanderborg.

- Det er ikke en stor butik, og kunder står derfor ret tæt derinde, så vi mente simpelthen ikke, at det ville være forsvarligt, hvis vi fortsat valgte at holde åbent, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jess Juul Hansens vinbutik, Vinoble i Skanderborg, risikerer at miste tre måneders højsæson-omsætning.

Derfor var det vigtigt, at han omstillede sig til i højere grad at levere vin direkte til kunderne for en periode, og det er netop her, at bilforhandler Rune Hansen kom ind i billedet. Han valgte nemlig at stille en af sine biler til rådighed som leveringsbil for vinhandleren.

- Vi har kørt 'ja-tak' tilbud på Facebook, hvor kunderne bestiller en kasse blandet vin, som vi så kører rundt i Skanderborg Kommune og leverer, siger Jess Juul Hansen og fortsætter:

- Det er ekstremt vigtigt for os, at kunderne kan blive ved med at handle hos os lige nu. Men det er mindst lige så vigtigt, at de ikke glemmer os. Når det her det er slut, så husk at kom ud i dine lokale butikker og restauranter. Vi er hårdt ramt økonomisk - især fordi det for manges vedkommende ser ud til, at hele højsæsonen nu ryger i vasken, siger han.

Bilforhandler Rune Hansen (tv.) og vinhandler Jess Juul Hansen (th.) frygter begge, at den midlertidige lukning af Danmark kommer til at koste de lokale forretningsliv dyrt, hvis ikke både butiksejere og forbrugere lægger hovedet i blød og kommer med kreative løsninger til at holde omsætningen oppe i perioden.

Udover at have stillet biler fra sin lokale bilforhandler til rådighed som leveringskøretøj, så har Rune Hansen fra Børge Hansens Automobiler også arrangeret en vejfest, hvor alle husstande købte mad og vin som take-away fra de lokale spisesteder.

- Det blev en stor succes. Mere alle mindre samtlige husstande var med, og vi havde en hyggelig vejfest. Vigtigst af alt var dog, at vi fik støttet op om de lokale spisesteder, siger han.

